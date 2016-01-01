دخل نادي ألميريا الإسباني، والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في مفاوضات مع القاطرة الكونغولية مبينزا ، مهاجم نادي الملعب التونسي، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
وعلم صدى البلد أن نادي ألميريا سينافس النادي الأهلي على ضم اللاعب في يناير الجاري ، حيث إن اللاعب لفت أنظار النادي الإسباني، والذي يسعى لتعزيز خط هجومه من أجل الصعود للدوري الإسباني ، وأن النادي عرض بالفعل مبلغ 800 ألف دولار على إدارة النادي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
وذكر مصدر مطلع في تونس أن إدارة النادي لم توافق على العرض بعد ، وأنها في انتظار عرض من النادي الأهلي للحصول على مبينزا ، وأن النادي وضع مبلغ 500 ألف دولار كبداية للتفاوض مع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.
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التعليقات على خاص.. تركي آل الشيخ ينافس الأهلي على ضم هداف الدورى التونسي
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