خاص.. تركي آل الشيخ ينافس الأهلي على ضم هداف الدورى التونسي

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صورة الخبر: القاطرة الكونغولية مبينزا
القاطرة الكونغولية مبينزا


دخل نادي ألميريا الإسباني، والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في مفاوضات مع القاطرة الكونغولية مبينزا ، مهاجم نادي الملعب التونسي، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وعلم صدى البلد أن نادي ألميريا سينافس النادي الأهلي على ضم اللاعب في يناير الجاري ، حيث إن اللاعب لفت أنظار النادي الإسباني، والذي يسعى لتعزيز خط هجومه من أجل الصعود للدوري الإسباني ، وأن النادي عرض بالفعل مبلغ 800 ألف دولار على إدارة النادي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وذكر مصدر مطلع في تونس أن إدارة النادي لم توافق على العرض بعد ، وأنها في انتظار عرض من النادي الأهلي للحصول على مبينزا ، وأن النادي وضع مبلغ 500 ألف دولار كبداية للتفاوض مع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت مبينزا بالإنتقال لنادي برشلونة الرديف ، وذلك لإعجابهم بقدراته ، حيث أن اللاعب شارك في 12 مباراة ، وسجل فيهم 6 أهداف ، وهو ثاني هدافي الدوري التونسي حتى الآن، ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

ويبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية عن مهاجم ، في ظل رغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الشتوي الحالي.

المصدر: elbalad

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