أمير عزمى يكشف حقيقة ضرب كهربا لـ جروس.. فيديو

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كهربا


كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك عن تفاصيل ما تردد عن ضرب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي والفارس الأبيض السابق للمدرب السويسرى كريستيان جروس المدرب السابق للقلعة البيضاء.

قال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": واقعة ضرب كهربا للسويسرى كريستيان جروس مشفتش بعينى أى حاجة من دى وأنا كمدرب مش هقبل أنك تيجى تضربنى والكلام ده المفروض مردود عليه من نفسه ومش محتاج توضيح أمام الشارع الرياضي.

أشار إلى أن فريق الزمالك محتاج مهاجم ولابد من عودة الكونغولى كاسونجو فى عملية الإستبدال بإنتقالات يناير الجارية بجانب مصطفى محمد لافتا إلى أنه يمتلك عقدا مع النادى وله رصيد فى الفارس الأبيض.

أضاف: مكنتش اتوقع كهربا يروح الأهلي الموضوع مكانش فنى لكنه ماديات وكنت أتمنى يفضل فى الزمالك ويكمل الموسم وكان هيفرق فى آخر 3 مباريات وكهربا لاعب دولى وكويس مشيرا إلى أن ظروف نادى الزمالك الحالية متشابهة مع النادى الأهلي والذى مر به خلال الموسم الماضى.

شدد على أن محمود عبدالرحيم "جنش" يعتبر رقم واحد فى حراسة مرمى الفارس الأبيض وفى حال تمتعه بالجاهزية الفنية والبدنية يتم الإستعانة به موضحا أنه من الضرورى الوقوف إلى جانب محمد عواد حارس المرمى وألا يقسُ عليه أحد فى الوقت الراهن.

المصدر: elbalad

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