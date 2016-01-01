كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك عن تفاصيل ما تردد عن ضرب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي والفارس الأبيض السابق للمدرب السويسرى كريستيان جروس المدرب السابق للقلعة البيضاء.
قال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": واقعة ضرب كهربا للسويسرى كريستيان جروس مشفتش بعينى أى حاجة من دى وأنا كمدرب مش هقبل أنك تيجى تضربنى والكلام ده المفروض مردود عليه من نفسه ومش محتاج توضيح أمام الشارع الرياضي.
أشار إلى أن فريق الزمالك محتاج مهاجم ولابد من عودة الكونغولى كاسونجو فى عملية الإستبدال بإنتقالات يناير الجارية بجانب مصطفى محمد لافتا إلى أنه يمتلك عقدا مع النادى وله رصيد فى الفارس الأبيض.
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التعليقات على أمير عزمى يكشف حقيقة ضرب كهربا لـ جروس.. فيديو
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