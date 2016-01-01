فتح حمادة صدقي المدير الفني السابق لـ الهلال السوداني وسموحة الحالي النار على رئيس ناديه السابق عقب هجومه عليه بسبب رحيله المفاجئ.
وكتب حمادة صدقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : "ارفض رفضا تاما إهانه رئيس الهلال ارفض اتهامه لي بالهروب ... واوضح عدم احترافية نادي الهلال في التعامل معي منذ أول يوم من حيث تفاصيل العقد وصلاحيات اختيار لاعبين وتجديد عقود للاعبين ...ومماطله في كل شىء حتي في وجود اعضاء المجلس "
وأضاف : " الكلمه الاخيره تكون من دكتور رئيس الذي لا يأتي ابدا ، غضب من اللاعبين حاولت امتصاصه مع انها امور جوهرية مثل تجديد العقود المنتهية وحوافز الماتشات رغم فوزنا على النجم "
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التعليقات على الإهانة مرفوضة وبيننا شكوى.. حمادة صدقي يفتح النار على رئيس الهلال السوداني
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