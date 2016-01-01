شاهد: مقارنة بين موديلات 2020 من تويوتا كامري وهيونداي سوناتا

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شاهد: مقارنة بين موديلات 2020 من تويوتا كامري وهيونداي سوناتا

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Throttle House الأمريكي المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة وايضا مقارنة لموديلات 2020 من سيارات تويوتا كامري وهيونداي سوناتا، وهما سيارتين شهيرتين من فئة سيدان .

جدير بالذكر أن هذا الموقع الأمريكي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من تويوتا وهيونداي وأهم مميزاتهما من وجهة نظر السائق.

المصدر: التوكيل

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