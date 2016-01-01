أوضح السيد “فيصل أبو شوشة” رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، أن السوق السعودي للسيارات قد شهد تحسناً مطرداً منذ عدة أشهر، وذلك خلال حديثه مع جريدة الرياض.
وقال أن سبب هذا الانتعاش هو تحسن الحالة الكلية للاقتصاد المحلي بشكل عام، نتيجة لنجاحات متعددة في برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بدء ظهور نسبة جيدة لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات الذي بدأ تنفيذه في 24 يونيو 2018، وها نحن الآن نجد قوائم انتظار كبيرة جداً لدى مدارس تعليم القيادة بمختلف المناطق.
وأشار أبو شوشة إلى تنامي واردات المملكة من السيارات الصينية التي بدأت تروق لشريحة كبيرة من المستهلكين نتيجة لتحسن جودتها وخدمات وكلائها المقدمة، وحسب تقارير حديثة صادرة عن الهيئة العامة للجمارك فقد ارتفعت واردات المملكة من السيارات خلال 2019 إلى نحو 628.1 ألف سيارة بقيمة بلغت 45 مليار ريال، مقارنة بحوالي 482.9 ألف سيارة بقيمة 37 مليار ريال خلال 2018.
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التعليقات على انتعاش مبيعات السيارات في السعودية خلال 2019: تعرف على أهم الأسباب
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