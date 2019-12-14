

تعرّف على أسعار الحديد في الأسواق اليوم الإثنين تعرّف على أسعار الحديد في الأسواق اليوم الإثنين

واصلت أسعار الحديد فى الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي فى سعر الطن مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين 13 يناير 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة فى السوق المصرية، إذ وصل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن.



سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيهًا، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيهًا، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه، فيما بلغ سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و100 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.



تشهد أسعار الحديد حالة من الركود في الأسواق المحلية بسبب عدم الطلب عليها، ووفرة المعروض على الطلب، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

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يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ سبتمبر عام 2019 وحتى مطلع بداية عام 2020.