استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 13 يناير

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استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 13 يناير

شهدت «أسعار الدواجن» حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأثنين 13يناير 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 32 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 31 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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