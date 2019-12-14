شهدت «أسعار الدواجن» حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأثنين 13يناير 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.
وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 32 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 31 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.
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التعليقات على استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 13 يناير
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