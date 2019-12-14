تراجع جديد في سعر الدولار.. بـ15.88 جنيه في «المركزي»

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تراجع جديد في سعر الدولار.. بـ15.88 جنيه في «المركزي»

سجل سعر الدولار تراجعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل السعر ببنك مصر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع.

وسجل السعر بالبنك الاهلي المصري 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي 15.56 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك العربي الأفريقي 15.87 جنيه للشراء، 15.97 للبيع.

وقد سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية 15.89 جنيه للشراء، مقابل 15.99 جنيه للبيع، طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

المصدر: الدستور

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