

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 13 يناير أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 13 يناير

شهدت «أسعار الفاكهة‌» في سوق العبور، اليوم الأثنين 13 يناير 2020، حالة من الاستقرار، وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي:



ويتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري 2 و4 جنيهات، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي ما بين 1.5 و6 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو.



ووصل سعر كيلو البلح الرملي بين 5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الامريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها.