

فيديو.. السماء تمطر "حجارة" في الفلبين فيديو.. السماء تمطر "حجارة" في الفلبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سقوط حجارة على بلدة صغيرة، تقع بجوار بركان في الفلبين، شهد ثورانا أمس، وظهر الفيديو للحظة الأولى لرصد هطول الأمطار.



ومع التركيز والتدقيق، أظهر الفيديو أن الذي يسقط من السماء أحجارا صغيرة، وفي لقطات أخرى تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من البركان القريب التي غطت سماء المنطقة.



يرجع السبب في سقوط حجارة صغيرة إلى تكون سحاب دخان ضخمة الناتجة عن ثوران البركان "تال"، الموجود في جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما ثار ودفع عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء، وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء.

ويقع بركان "تال"، وهو من أنشط براكين البلاد، وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومترا جنوبي وسط العاصمة مانيلا.ورفع معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من 5 درجات، ما يشير إلى انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام، محذرا كذلك من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال، وهي مزار شهير في العطلات لسكان مانيلا.ووصل الرماد إلى مانيلا ما أدى إلى تعليق رحلات الطيران في مطار العاصمة الدولي المزدحم، وقال المدير العام إيد مونريل، إن التعليق سيستمر اليوم بسبب وجود رماد على المدرج، فيما علقت السلطات المحلية الدراسة ببعض المدارس، الاثنين، كما حثت السكان على البقاء في منازلهم.



