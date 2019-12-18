تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سقوط حجارة على بلدة صغيرة، تقع بجوار بركان في الفلبين، شهد ثورانا أمس، وظهر الفيديو للحظة الأولى لرصد هطول الأمطار.
ومع التركيز والتدقيق، أظهر الفيديو أن الذي يسقط من السماء أحجارا صغيرة، وفي لقطات أخرى تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من البركان القريب التي غطت سماء المنطقة.
يرجع السبب في سقوط حجارة صغيرة إلى تكون سحاب دخان ضخمة الناتجة عن ثوران البركان "تال"، الموجود في جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما ثار ودفع عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء، وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء.
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التعليقات على فيديو.. السماء تمطر "حجارة" في الفلبين
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