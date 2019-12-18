انتهت مباراة كرة السلة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأميركية، الأحد، بحادث إطلاق نار مأساوي على مراهق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وأوضح المصدر أنه جرى إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاما أثناء المباراة، بعد اندلاع معركة داخل ملعب ديفيس فيلد في مدينة دالاس، في حوالي الساعة 9:10 مساء.
وقالت شرطة دالاس في بيان صحفي، إنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى محلي حيث ظل في حالة حرجة حتى ليلة الأحد.
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التعليقات على إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة.. ومراهق مصاب في حالة حرجة
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