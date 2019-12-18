إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة.. ومراهق مصاب في حالة حرجة

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إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة.. ومراهق مصاب في حالة حرجة

انتهت مباراة كرة السلة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأميركية، الأحد، بحادث إطلاق نار مأساوي على مراهق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأوضح المصدر أنه جرى إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاما أثناء المباراة، بعد اندلاع معركة داخل ملعب ديفيس فيلد في مدينة دالاس، في حوالي الساعة 9:10 مساء.

وقالت شرطة دالاس في بيان صحفي، إنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى محلي حيث ظل في حالة حرجة حتى ليلة الأحد.

وتابعت أن مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما قام بتسليم نفسه إلى الشرطة، ووجهت إليه تهمة الاعتداء، مشيرة إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأحداث الآخرين كأشخاص مشتبه فيهم، لكن لن يتم توجيه تهم إليهم.

وذكرت تقارير محلية أن المباراة كانت تجرى بين مدرستي " ساوث أوك كليف" و"جاستن كيمبل".

وقال أحد الطلاب: "كنت في حالة صدمة عندما وصل الأمر إلى هذا الحد. لم نكن نعتقد أن المباراة ستصل إلى حد إطلاق النار".

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار، فيما تواصل الشرطة استجواب والتحقيق مع الطلاب والأشخاص الذين كانوا حاضرين.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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