شهدت الفلبين انفجار بركان "تال" في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما استدعى الأمر أن ترفع البلاد حالة التأهب بعد الانفجار مما أحدثه من رماد وأبخرة غطت السحب في الفلبين.
وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أن بركان "تال" يقع في جنوب الفلبين، بإقليم باتانجاس الذي يبعد 66 كيلومترًا عن العاصمة مانيلا، ووصل ارتفاع الرماد أكثر من 100 متر، وقد سبق انفجار البركان تصاعد أبخرة من اجزاء اخرى منه.
ونوّهت السلطات الفلبينية بضرورة التزام المواطنين بمنازلهم او الذهاب الى مانيلا، وهذا لما صرح به المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مستوى التأهب في البركان هو الثاني، وهذا يعني احتمال وجود مواد منصهرة ربما تؤدى إلى الثوران.
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التعليقات على شاهد.. لحظة ثوران بركان الفلبين
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