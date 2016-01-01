شاهد.. لحظة ثوران بركان الفلبين



ثوران بركان الفلبين ثوران بركان الفلبين



شهدت الفلبين انفجار بركان "تال" في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما استدعى الأمر أن ترفع البلاد حالة التأهب بعد الانفجار مما أحدثه من رماد وأبخرة غطت السحب في الفلبين.



وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أن بركان "تال" يقع في جنوب الفلبين، بإقليم باتانجاس الذي يبعد 66 كيلومترًا عن العاصمة مانيلا، ووصل ارتفاع الرماد أكثر من 100 متر، وقد سبق انفجار البركان تصاعد أبخرة من اجزاء اخرى منه.



ونوّهت السلطات الفلبينية بضرورة التزام المواطنين بمنازلهم او الذهاب الى مانيلا، وهذا لما صرح به المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مستوى التأهب في البركان هو الثاني، وهذا يعني احتمال وجود مواد منصهرة ربما تؤدى إلى الثوران.

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وتم إجلاء حوالي 45 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في اليوم السابق بسبب تساقط الرماد الكثيف والحجارة الصغيرة على البلدات القريبة؛ بحسب صحيفة الجارديان.ويتوقع المسؤولون أنه يمكن إجبار ما لا يقل عن 200 ألف شخص على الفرار إذا تفاقم ثوران البركان، وقالوا إنه من الممكن أن يكون هناك "ثوران متفجر خطير" خلال ساعات أو أيام.كما تم تعليق الدراسة وأغلقت المكاتب الحكومية اليوم الإثنين في منطقة مانيلا الكبرى و باتانجاس و11 مقاطعة أخرى تأثرت بالثوران.