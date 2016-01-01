قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن جميع أنحاء الجمهورية اليوم تنعم بحالة من الاستقرار الجوي، بعد تعرضها الأيام الماضية من حالة عدم الاستقرار والامطار الغزيرة وموجة برد شديدة، توقعا ان تسود حالة الاستقرار حتى نهاية الأسبوع وتتزايد درجات الحرارة بمعدل طفيف من درجة الى درجتين تقريبًا.
وتابع الدكتور ابراهيم عطا، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن خلال الأيام القادمة ستشهد مناطق متفرقة من الجمهورية شبورة مائية كثيفة ومنها المناطق القريبة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وسريعًا تتلاشى مع ساعات النهار وظهور الشمس.
وحذر الدكتور ابراهيم عطا، أن يجب على السائقين ان يتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم، ان الرياح على جميع المحافظات معتدلة وهي قادمة من الشمال الشرقي.
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التعليقات على الأرصاد: استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة..فيديو
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