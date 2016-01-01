الأرصاد: استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة..فيديو



استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع



قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن جميع أنحاء الجمهورية اليوم تنعم بحالة من الاستقرار الجوي، بعد تعرضها الأيام الماضية من حالة عدم الاستقرار والامطار الغزيرة وموجة برد شديدة، توقعا ان تسود حالة الاستقرار حتى نهاية الأسبوع وتتزايد درجات الحرارة بمعدل طفيف من درجة الى درجتين تقريبًا.



وتابع الدكتور ابراهيم عطا، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن خلال الأيام القادمة ستشهد مناطق متفرقة من الجمهورية شبورة مائية كثيفة ومنها المناطق القريبة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وسريعًا تتلاشى مع ساعات النهار وظهور الشمس.



وحذر الدكتور ابراهيم عطا، أن يجب على السائقين ان يتوخى الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم، ان الرياح على جميع المحافظات معتدلة وهي قادمة من الشمال الشرقي.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف الدكتور ابراهيم عطا، أن هناك ارتفاعا في الأمواج على كلا البحرين وتصل من 1.5 متر الى مترين، وان كافة الاعمال البحرية من صيد وتنقلات وملاحة مستمرة ولا توقف في اي من الانشطة البحرية.ونوه: عن انه قد تنشط حركة الرياح خلال الساعات القادمة من اليوم على خليج السويس، الذي من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية بعض الشئ، وان درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري متوسط درجة الحرارة الكبرى من 18 الى 19 درجة مئوية، شمال الصعيد حوالي 20 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 23 درجة مئوية.واكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الساعات الاولى من الصباح، وحرص الاولاد المتجهين الى امتحاناتهم على ارتداء السترات الشتوية لحمايتهم من البرد الصباحي نتيجة للشبورة المائية.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=477601526491427