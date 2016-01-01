مد فترة السماح بالتقدم للالتحاق برياض الأطفال في مدارس النيل حتى 23 يناير



مدارس النيل المصرية مدارس النيل المصرية



أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية عن مد فترة فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الاطفال (KG1) بـ مدارس النيل المصرية للعام الدراسي القادم 2020/2021 ، (فرع العبور - فرع أكتوبر - فرع بورسعيد - فرع المنيا - فرع قنا) ، حتى يوم الخميس 23 يناير 2020 .



ويتم تلقى طلبات التقدم فى المدارس يوميًا عدا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وتقوم كل مدرسة بتحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين.



ولن يتم قبول أى طلبات بعد المواعيد المحددة وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

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وتتمثل شروط الالتحاق بالصف الأول لمرحلة رياض الأطفال (KG1) في: أن يكون سن الطالب لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد على 4 سنوات و11 شهرا و29 يوم في أول أكتوبر من العام الدراسي 2020 /2021، وأن يكون الطالب سليمًا من أى إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة، وأن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على مؤهل جامعي عال (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونًا (يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل).مدارس النيل المصرية تشارك في معرض School Hubمدارس النيل المصرية .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم فيها خلال 2020/2021وفى حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمى موثق من الشهر العقارى بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر، ويشترط أن يكون ولي الأمر مسئولًا عن توصيل نجله/كريمته من وإلى المدرسة في حالة قبول نجله/كريمته بالمدرسة وليس له/لها مكان في الأتوبيس أو لا يصل الأتوبيس إليه، ويصرف طلب التقدم، المختوم مسبقًا بخاتم المدرسة وعليه الرقم المسلسل وتوقيع مدير المدرسة، إلى ولي الأمر بنفسه أو من يوكله أو الوصى القانونى على الطفل.ولا يعتد بأي طلب غير مختوم بخاتم المدرسة وعليه الرقم المسلسل وتوقيع مدير المدرسة، ولا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التى تغطي المهارات الآتية: (المظهر الشخصي والسلوك، مهارات الرياضيات، المعرفة/المعلومات العامة، المهارات الحركية، مهارات التفكير، ويتم قبول الطلبة طبقًا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات، وفي حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطًا تفضيليًا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا، ويتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله/كريمته في حالة القبول من عدمه.ولا بد من حضور الوالدين (أو الوصي القانوني علي الطفل) للمقابلة الشخصية.ويتم تقييم الوالدين (أو الوصي القانوني على الطفل) وفقًا للإطار التالي: (مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولي الأمر- أو الوصي القانوني عن الطفل- على أساس معلوماته وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلائم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها).ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وحدة شهادة النيل الدولية والمدارس بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الوحدة والمدارس مع الالتزام بجميع قواعد شروط القبول، وفى حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطفل يحق لإدارة الوحدة فصل الطالب من مدارس النيل المصرية حال اكتشافها فى أى عام دراسى وليس لولى الأمر الحق فى أى مطالبات أو تعويض، والرسوم الإدارية للتقدم 700 جنيه والدفع إلكترونى ولا ترد سواء إذا رغب ولى الأمر فى الانسحاب أو لم يتم قبول الطفل.وبالنسبة لـ المستندات المطلوبة للتقدم فتتمثل في: 8 صور شخصية حديثة للطفل، وأصل شهادة الميلاد للطفل (كمبيوتر)، وأصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أومؤهل الأم مالم يكن المؤهل مثبتًا ببطاقة الرقم القومى، وصورة البطاقة الشخصية لولى الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقدم.