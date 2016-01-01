قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بضرورة تحري المال الحلال وكذلك المحافظة عليه وعدم إضاعته، منوهًا بأن هناك فعلاً شائعًا بين الناس يضيع منهم المال الحلال.
وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أوصى بتحري الرزق الحلال، وحذر أشد التحذير من أكل المال الحرام، كما أنه –صلى الله عليه وسلم - كان قد نهى عن إضاعة المال الحلال بهذه الطريقة.
وأضاف أنه –صلى الله عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، مشيرًا إلى أنه في حال أنفق الإنسان ما رزقه الله تعالى من مال حلال فيما حرم الله عز وجل وفيما فيه معصية، فإنه بذلك يضيع رزقه وماله.
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التعليقات على يضيع الأموال والرزق الحلال.. فعل شائع بين الشباب حذر منه رسول الله
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