يضيع الأموال والرزق الحلال.. فعل شائع بين الشباب حذر منه رسول الله

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صورة الخبر: مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بضرورة تحري المال الحلال وكذلك المحافظة عليه وعدم إضاعته، منوهًا بأن هناك فعلاً شائعًا بين الناس يضيع منهم المال الحلال.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أوصى بتحري الرزق الحلال، وحذر أشد التحذير من أكل المال الحرام، كما أنه –صلى الله عليه وسلم - كان قد نهى عن إضاعة المال الحلال بهذه الطريقة.

وأضاف أنه –صلى الله عليه وسلم- نهى عن إضاعة المال، مشيرًا إلى أنه في حال أنفق الإنسان ما رزقه الله تعالى من مال حلال فيما حرم الله عز وجل وفيما فيه معصية، فإنه بذلك يضيع رزقه وماله.

واستشهد بما ورد عن السلف الصالح أنه سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رضي الله عنه عَنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَالَ: «هُوَ أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ رِزْقًا حَلَالًا فَتُنْفِقُهُ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ».

المصدر: elbalad

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