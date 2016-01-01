لـ السيدات.. سبب غير متوقع وراء الإجهاض المتكرر.. فيديو



الإجهاض الإجهاض



صرح الدكتور "أحمد السيد" أستشارى تأخر الحمل والحقن المجهرى لـ "صدى البلد" حول أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإجهاض بشكل متكرر.



وتابع أن نسبة الإجهاض بشكل عام تنحصر من 15% إلى 20%، بمعنى أن من كل 10 سيدات حوامل يمكن أن يصاب من 2:3 سيدة بالإجهاض.



وقال "أحمد السيد" أن الإجهاض بشكل مفاجئ لا يشترط وجود أسباب له، وأن الإجهاض بنسبة 70% يحدث نتيجة جينات الجنين نفسه الذى يمكن أن يحمل بها نسبة من الأعاقة

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وأضاف "أحمد السيد" لـ صدى البلد" أن السيدات تبدأ بالشك حول الإجهاض عند تكراره أكثر من 3 مرات، ويجب أن تبدأ بأخذ الأجراءات الأولية والتأكد من خلو الرحم من التشوهات، ومتابعة التحاليل، والحرص على عدم وجود أجسام مضادة تسبب الإجهاض المتكرر.وأردف "السيد" أن السيدات لا يجب أن تصيب بحالة من القلق والذعر إلا فى حالة الإجهاض أكثر من 3 مرات، وأقل من ذلك لا يحتمل وجود أى من الأسباب الصحية.