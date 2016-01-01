صرح الدكتور "أحمد السيد" أستشارى تأخر الحمل والحقن المجهرى لـ "صدى البلد" حول أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإجهاض بشكل متكرر.
وتابع أن نسبة الإجهاض بشكل عام تنحصر من 15% إلى 20%، بمعنى أن من كل 10 سيدات حوامل يمكن أن يصاب من 2:3 سيدة بالإجهاض.
وقال "أحمد السيد" أن الإجهاض بشكل مفاجئ لا يشترط وجود أسباب له، وأن الإجهاض بنسبة 70% يحدث نتيجة جينات الجنين نفسه الذى يمكن أن يحمل بها نسبة من الأعاقة
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التعليقات على لـ السيدات.. سبب غير متوقع وراء الإجهاض المتكرر.. فيديو
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