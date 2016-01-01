تطلق جامعة القاهرة مبادرة (خذ كتابا وضع كتابا ) في فبراير المقبل لتشجيع الطلاب علي القراءة.
وتعد المبادرة عميلة مجانية تشجع على القراءة، فضلا عن ان الموسم الثقافي وندوات تطوير العقل المصري يتم توزيع كتب كبار الكتاب مجانا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة.
جامعة القاهرة تحيل أستاذة بكلية الإعلام للتحقيق لنشرها معلومات عن وجود فساد إداري
سنة الحمار.. سؤال في امتحان آداب تاريخ يثير سخرية رواد السوشيال ميديا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة القاهرة تطلق مبادرة خذ كتابا وضع كتابا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق