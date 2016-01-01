طلاب جامعة الزقازيق ينجحون في محو أمية 3542 مواطن

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صورة الخبر: جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق


أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بجهود وحدة تعليم الكبار بالجامعة، والتي تعد رائدة في دعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار والمساهمة في محو الأمية في محافظتي الشرقية والدقهلية.

وأعلن رئيس جامعة الزقازيق أن طلاب جامعة الزقازيق قد نجحوا خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019 في محو أمية (3542) مواطنا في محافظتي الشرقية والدقهلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة وحدة تعليم الكبار (يناير 2020) برئاسته، وعضوية د. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ود. نهلة الجمال المشرف على قطاع شئون البيئة، ود. عبد المنعم نافع المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب ومستشار الوحدة، ود. أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، والأستاذ عمرو شعلان مدير هيئة تعليم الكبار فرع الشرقية، والأستاذ محمد عبدالحميد منسق هيئة تعليم الكبار فرع، ود. محمد عبدالله الفقي مدير وحدة تعليم الكبار، وذلك لمناقشة خطة العمل المقترحة لوحدة تعليم الكبار والمتضمنة ورش العمل مع المجالس التنفيذية بالكليات وكذلك الندوات التثقيفية مع الطلابر، وعرض نتائج امتحانات دورة يوليو وأكتوبر والمتقدمين لدورة يناير.

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وصرح الدكتور محمد عبدالله الفقي مدير وحدة تعليم الكبار، بأن العمل في الوحدة يسير على قدم وساق لتنفيذ الأنشطة المستهدفة.

وأوضح أنه تم رفع النسخ الإلكترونية لنماذج استمارات تقديم الطلاب ونماذج الامتحانات والدليل الإجرائي للمعلم في محو الأمية على الموقع الالكتروني للوحدة علي سيرفر الجامعة وكذلك رفع جداول امتحانات دورة يناير فرعي الشرقية والدقهلية على فيس بوك لوحدة تعليم الكبار.

وأشار إلي أن عدد المتقدمين لدورة يناير بلغ (4867 أميًا) وعدد المتقدمين لدورة أبريل بلغ (19632 أميًا) 2020 في مشروع محو الأمية.

المصدر: elbalad

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