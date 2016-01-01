قبل أدائه غداً.. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي



مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى



تستأنف غدا الاثنين الموافق 13 يناير 2020، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 /2020، والتي انطلقت السبت 11 يناير 2020.



ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي غدا الاثنين 13 يناير 2020 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ومن المقرّر أن يبدأ زمن الامتحان من الساعة 1 ظهرا حتى 3:30 عصرًا .



كما يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي غدا الاثنين ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل أدائه غدًا:حيث قالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي ، سيكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى مكونا من 27 سؤالا ، منها (20 سؤالا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال).وأشارت وزارة التربية والتعليم ، بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي ، سيكون امتحان اللغة الاجنبية الاولى بنفس المواصفات ، حيث يتكون من 27 سؤالا منها (20 سؤالاً اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال).ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي هذا العام ، ستقيس الفهم وليس الحفظ، مؤكدةً أن هذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت رسميا أمس السبت الموافق 11 يناير 2020 ، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح .وأوضحت غرفة العمليات المركزية المنوطة بمتابعة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية أمس السبت .وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن منصة الامتحانات الإلكترونية استقبلت أمس السبت، 488 ألف طالب وطالبة، الذين امتحنوا على التابلت من داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).