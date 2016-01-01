تيسيرا على المعلمين الجدد.. "التعليم" تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظاتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها ، أنه تيسيرًا على السادة المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات القاهرة الكبرى.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.

