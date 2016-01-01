99% انخفاضا عن الأعوام السابقة..عميد تجارة بني سويف: تسجيل 6 حالات غش فقط في امتحانات نصف العام الدراسي

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أكد الدكتور أسامة سعيد عميد كلية تجارة جامعة بنى سويف, أن حالات الغش الخاصة بالفصل الدراسى الأول لهذا العام الدراسى الحالي انخفضت عن الأعوام الماضية بنسبة ٩٩% حيث سجلت الإمتحانات بالكلية حتى الآن ٦ حالات غش فقط بجميع الفرق الدراسية الأربعة .



أكد عميد كلية تجارة جامعة بني سويف فى تصريحات صحفية خاصة أن الكلية اتبعت سياسة جديدة للقضاء على حالات الغش وهى تعدد نماذج الأسئلة المختلفة فى الامتحان الواحد لكل فرقة دراسية حتى لا يتم اعطاء فرصة لطلبة للغش وخاصة أنها بنظام "البابل شيت "مما يؤدي الى ضرورة التصحيح الإلكتروني وهذا يجعل منظومة تقييم مستويات الطلاب تقترب من الحقيقة الكاملة, وتخفيض نسبة الالتماسات التى وصلت خلال بعض الدراسية السابقة إلى أكثر من ١٥٠٠ التماس الأمر الذى سوف يقل من عدد الالتماسات الى الحد الأدنى لأن التصحيح إلكتروني.



وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف ان هناك إجراءات حاسمة تتبعها الكلية فى التعامل مع أى طالب يقوم بالخروج عن القواعد والقوانين المعمول بها خلال الإمتحانات, وهى أن أي طالب يحاول الغش او القيام بأعمال شغب يتم إحالته إلى مجلس التأديب وتغليظ العقوبات هذا الفصل الدراسى الى رسوب الطالب فى جميع المواد الدراسية بالكامل وتصل العقوبة الى الفصل من الكلية وذلك لضمان استمرار الالتزام من قبل الطلاب حتى تخرج الامتحانات على أفضل مما يكون.

