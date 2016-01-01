خالد الجندي: أرفض هذا النوع من المتدينين ..فيديو



خالد الجندي خالد الجندي



وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى المصريين، قائلًا «كن فخورًا أنك عبد لله تعالى، وخلي عندك ثقة ويقين وتوكل على الله وتكلم باعتزاز».



واستدل الجندي، حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc» على كلامه بقول الله تعالى: «قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ» (سورة طه: 68).



وتابع مداعبًا المتدينين: «لا أريد المتدينين يبقوا مكسورين، الموضوع ده بيستفزني جدًا، ببقى عايز أقطم رقبة المتدين الغلبان المكسور المقهور، مذكرهم بقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (سورة المنافقون: 8).

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وأكمل: «ربنا عمل لك بلد آمن وجيش قوي ورئيس صالح وحكومة تبذل أقصى جهدها، نحن في بلد وعزة، نحن بفضل الله في أجمل وأعظم حالتنا، وننتظر المزيد، فلا تجعل بالًا للقطاء المأجورين الذين يحاربون بلدهم».وشن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجوما عنيفًا على جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: «هؤلاء اللقطاء دائمًا فى حالة حقد ودائمًا يهاجمون من يدعمون الدولة المصرية ورجالها، ويقولون نحن بنطبل لبلادنا، وكلنا فخر واعتزاز، وربنا يديمها علينا نعمة روحوا انتوا طبلوا لكبير الخاقان بتاعكم».وأكمل «الجندي»: «أن أحد شيوخ الإخوان الإرهابية أفتى بأن حماية اليلرة التركيىة واجب شرعى، ولو سقطت هيغتصبوا مراتك».واستطرد: «وأنا بقول للإخوان الإرهابيين أنتم ناقصين رجولة وربنا خلصنا منكم يا تجار الدين، أن بعض تجار الدين تحدثوا بأن حماية الليرة التركية واجب شرعي، مستطردًا: "بيقولوا لو الليرة التركية سقطت، هتشوف مراتك تغتصب أمام عنيك، دا كلام مش عارف أرد أقول أيه".وواصل حديثه للإخوان، قائلا: «إن الزوجة إذا اغتصبت أمام عينك، فهذا يعني أنها لم تتزوج رجلا، أنتم أقررت على أنفسكم أنكم غير رجالة، إذا لم تستطيعوا حماية زواجاتكم، ازاي هتحموا أوطانكم، اللي يقولك إنك مطبلاتي قوله أنا مطبلاتي وشيخ السلطان والنظام».