هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟.. الإفتاء تجيب..فيديو

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هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟.. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء على أن ذهب المرأة لا تجب فيه الزكاة سواء كان مما ترتديه المرأة أم لا ترتديه، بلغ النصاب أم لم يبلغ.



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انهيار إيهاب توفيق عقب رؤيته جثمان والده فى المسجد .. شاهدمشهورات أثرن الجدل بـ صور عارية.. لينا الفيشاوي الأحدث وقمر الأشهروأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ أن المذهب الحنفي يرى أن ذهب المرأة تجب فيه إخراج الزكاة.وأفاد بأن الجمهور يرى أنه لا يجب فيه الزكاة بسبب أنه معد للزينة وليس للتجارة، لافتًا إلى أنه يمكن الجمع بين رأي الجمهور ورأي المذهب الحنفي؛ بأن تخرج المرأة الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب، مرة واحدة وليس كل عام.هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارةورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من سائل يقول "هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارة؟".أجاب جمعة في فتوى له، أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر؛ لأن عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال لا تفرق بين الصغير والكبير، ولأن الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، وهذا ما عليه الفتوى.اقرأ أيضًا: هل في مال اليتيم زكاةويشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمري، ويخرج عليه ربع العشر، ويُخرجها عنه وليه.ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الزرع نقدًا قبل الحصاد؟رد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هناك خلافا بين الفقهاء حول ذلك، وسبب الخلاف هو هل تحقق سبب الزكاة بمجرد رمي البذور أما لا بد من انتظار الحصاد عملًا بقول الله سبحانه وتعالى:" وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "، فشرط زكاة الزرع هو نصاب الحصاد ومرور الحول.وتابع أمين الفتوى بالدار، أن الإمام أبو حنيفة يرى أن مجرد طيب الثمرة سبب وجوب الزكاة، ومن يريد أن يأخذ بقول أبي حنيفة يجوز له أن يقدر قيمة الزكاة الواجب ويخرجها قبل الحصاد.حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين وأيهما أولى سداد الدين أم الزكاة؟أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (التوبة/103).قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة هجرية، وتكون قيمة الزكاة 2.5%.وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» في إجابته عن سؤال «ما حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين؟» أنه ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة.وأوضح فمن يملك ألف دينار مثلًا بين يديه وعليه دين للآخرين ألف دينار أو أكثر أو أقل فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا مر عليه سنة هجرية، لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة.حكم دفع الزكاة لغير المسلمينقال الله تعالى: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»التوبة.ذكر الله في كتابه العزيز ثمانية أصنافٍ من الناس يجوز أن تُدفع لهم الزكاة، وهم:- الفقير والمسكين: والفقير من لا يملك ما يكفيه، أمّا المسكين فهو من لا يملك شيئًا، وقيل العكس، وهو الراجح.- العاملون عليها: وهم الذين يجمعون الزكاة من الناس.- في الرقاب: فيجوز أن تؤدّى الزكاة لفكاك الأسرى، أو عتق الرقاب المؤمنة.- الغارمون: وهم من لا يستطيعون سداد ديونهم.- المؤلفة قلوبهم: وهم الكفّار الذين يدخلون حديثًا في الإسلام، حيث يُعطون من أموال الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام.- ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولا يملك مالًا للعودة إلى بلده، فيعطى من مال الزكاة بقدر ما يوصله لبلاده ولو كان غنيًا هناك.- في سبيل الله: وهو الإنفاق على المجاهدين بما يعينهم على أمور المرابطة والجهاد.هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين؟قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه، وعبادة يتقرب العبد بها إلى ربه، لافتًا إلى أن شعائر الإسلام لها شروط تصح بها.وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إخراج الزكاة للمحتاجين من غير المسلمين؟ أن من شروط إخراج الزكاة، أنها تخرج إلى المسلم، مؤكدًا أن صاحب المال لو أخرجها لغير المسلم؛ فإن زكاته غير صحيحة.وأوضح أن الزكاة تختلف عن الصدقة والهدية، مؤكدًا أن بابهما واسع وأنه يجوز دفعهما للمسلمين وغيرهم.هـل يجـوز إخـراج زكـاة المال لـ الأخ؟ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه: "هـل يـجـوز إخـراج زكـاة المـال للأخ ؟ وما هو المعيار الذي اعتمد عليه فى إخراج الزكاة له"؟.ردت لجنة الفتوى: يجـوز إخـراج الزكـاة للأخ إن كـان مـن مـصـارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حوائجه الضرورية أو التي لا يـمكـن الاستغناء عنها مثلًا فإن كانت حوائجه ترفا أو تبذيرا أو يسىء إدارة أموالـه فـي غيـر فائدة فلا يكون مسكينًا وقد يكون مدينًا فيجوز إن لـم يجد مـا يسد بـه دينـه .وأضافت اللجنة في فتوى سابقة أنه يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من شروط الزكاة إخراجها لمن يستحقها.وأضاف عاشور فى إجابته على سؤال «هل تجوز الزكاة على أخ كذاب أى أن سلوكه البشرى غير راض عنه»؟، أن الكذب شيء وأنه مستحق للزكاة هو وأولاده شيء آخر، فالأهم أن لا يأخذ الزكاة ويتصرف فيها بطريقة سيئة، وصفة الكذب التى فيه فهناك كثير من الناس يكذبون ولكن إن كان مستحقا للزكاة فنعطى له حتى لا يفعل أشياء سيئة أخرى ما دام فقيرا.وأشار الى أنه إذا تبين أن هناك من أولى منه بالزكاة فيجب أن نعطي الزكاة للآخر.https://www.facebook.com/watch/EgyptDarAlIfta/