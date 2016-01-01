

بهذه الأسعار ينطلق موديل 2020 من نيسان قشقاي في مصر بهذه الأسعار ينطلق موديل 2020 من نيسان قشقاي في مصر

شهدت الايام القليلة الماضية كشف نيسان مصر عن موديل 2020 من سيارتها قشقاي، وهي السيارة التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV، وذكر وكيل نيسان أنها ستكون متاحة بأربع فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 384 ألف و900 جنيه.



- فئة ثانية بسعر 419 ألف و900 جنيه.

- فئة ثالثة بسعر 446 ألف و900 جنيه.- فئة رابعة بسعر 461 ألف و900 جنيه.وتشترك هذه الفئات الأربعة في حملها لنفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي، وقوته 115 حصان وعزمه 165 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT، والذي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مثبت سرعة.- شاشة باللمس 7 بوصة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- كاميرا خلفية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.فئة ثانية:نفس تجهيزات الفئة السابقة مضاف إليها:- تكييف هواء ثنائي النطاق.- كاميرا بزاوية 360 درجة.- سنسور أمامي وخلفي.- مصابيح LED أمامية.- نظام للتحديد أماكن الأجسام المتحركة على الطريق.- نظام لتفعيل المكابح في حالات الطوارئ.- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.فئة ثالثة:نفس تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- وسائد هوائية جانبية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي.- مقاعد جلدية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 19 بوصة.- سنسور مطر.فئة رابعة:نفس تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- نظام صوتي من شركة Bose يضم 7 سماعات.- نظام ملاحي لعرض الخرائط لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت.















