

معارض هانوفر تكرم النساجون الشرقيون لتواجدها فى ألمانيا من 32 عاما معارض هانوفر تكرم النساجون الشرقيون لتواجدها فى ألمانيا من 32 عاما

كرمت هيئة معارض هانوفر مجموعة النساجون الشرقيون بمناسبة تواجدها فى ألمانيا ومشاركتها للمره 32 منذ إنشاء المجموعه من 40 عاما فى معرض دومتيكس هانوفر للسجاد والذى يعد أكبر متخصص على مستوى العالم للسجاد ويزوره يوميا طوال فترة إقامته 50 ألف زائر ويعرض فيه 1650 شركه من شتى أنحاء العالم .







وأعدت إدارة هيئة معارض هانوفر بإعداد تورته ضخمه مطبوع عليها شعار النساجون والشرقيون، وحضر رئيس هيئة المعارض اندرياس جروش وقام خبإهداء محمد فريد خميس هديه تذكارية تحمل توقيعات المسئولين عن إدارة معرض دومتيكس للسجاد فى حضور العديد من وسائل الإعلام الألمانيه. وتحدث "جروش" فى وجود عددا من قيادات المجموعه على رأسها ياسمين خميس نأئب رئيس المجموعه مؤكدا أن المجموعه تمثل

ظاهره اقتصاديه يفخر بها الجميع.



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وقام محمد فريد خميس بإهداء رئيس هيئة معارض هانوفر هديه عباره عن نموذج مجسم من هرم مصر .وصرح محمد فريد خميس ان المجموعه تقوم حاليا بإنشاء مصنع جديد الخيوط تصل إستثمارته إلى أكثر من 500 مليون جنيه .يأتى ذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تتبعه المجموعه بصوره دائمه.وأشار فريد خميس إلى أن قيام هيئة معارض هانوفر بتكريم مجموعة النساجون الشرقيون لأول مره فى تاريخ هيئة معارض المانيا يعكس إحترام الألمان لمنتج وصناعة مصر م40.