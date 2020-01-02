بالفيديو.. وفاة داعية أثناء إلقائه درسا وآخر كلامه "لا إله إلا الله"

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بالفيديو.. وفاة داعية أثناء إلقائه درسا وآخر كلامه "لا إله إلا الله"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوفاة الداعية الكويتي من أصل فلسطيني الشيخ محمود عبدالباقي الشهير بـ"أبوخطاب" أثناء إلقائه درسا دينيا.

ويظهر في الفيديو الداعية وهو يتحدث في درس ديني بأحد المجالس ثم يذكر أنه كان في العمرة منذ أيام ومعه 50 شخصا في الحافلة ثم توقف ونطق الشهادة "لا إله إلا الله" وسكت وتبين وفاته.

وأبوخطاب كان يعمل باحثا إعلاميا في لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية بالكويت.

المصدر: الوطن

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