يسعى مسؤولون أمريكيون، إلى معالجة مشكلة تشكلها مئات النسور التي تجثم على برج تابع لسلطات حماية الحدود في ولاية تكساس.
وبحسب ما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فإن نحو 300 نسر رقد على برج اتصالات يبلغ طوله نحو 100 متر في مدينة كينغزفيل الجنوبية التي لا تبتعد كثيرا عن الحدود الأميركية المكسيكية، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وباتت السلطات أمام معضلة، إذ إن النسور تشوش على العمال في المكان، فيما لا تستطيع قتلها إذ يحمي قانون أميركي صدر قبل 100 عام هذه الطيور من القتل.
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التعليقات على مئات النسور تحتل برج اتصالات أمريكيا.. والسلطات في حيرة
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