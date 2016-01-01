أيهما أفضل لإطارات السيارة: الهواء أم النيتروجين؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › أيهما أفضل لإطارات السيارة: الهواء أم النيتروجين؟

صورة الخبر: أيهما أفضل لإطارات السيارة: الهواء أم النيتروجين؟
أيهما أفضل لإطارات السيارة: الهواء أم النيتروجين؟

تعد الإطارات من الأجزاء الهامة للسيارة، وذلك لأنها أحد أبرز وسائل الأمان والسلامة في السيارات، ومع انتشار استخدام النيتروجين في تعبئة الإطارات، فإن كثير من السائقين يتساءلون حول مدى أهمية استبدال هواء الإطارات بالنيتروجين، لذا نستعرض لكم الفرق بين التزود بالهواء أو النيتروجين.

عمر الإطارات

يحافظ النيتروجين على عمر الإطارات لفترة أطول من الهواء، وذلك لأن الأكسجين المكون الأساسي للهواء يتفاعل مع مادة المطاط المكونة للإطار ويسبب عملية الأكسدة التي تضعف جدار الإطار وتفقده قوته، أما النيتروجين فإنه لا يتفاعل مع مكونات الإطارات.

الاحتفاظ بضغط الإطار

يتميز النيتروجين بكونه أكثر كثافة من الأكسجين الموجود في الهواء، وهو ما يجعل احتمال تسرب الهواء من الإطارات عند تعبئته بالنيتروجين أقل من تعبئة الإطار بالهواء.

توفر أماكن التعبئة

تنتشر محطات الوقود والورش التي تقوم بتزويد الإطارات بالهواء في كل مكان، بعكس النيتروجين تقل جداً الأماكن الخاصة بتعبئته.
ثبات السيارة

يحافظ النيتروجين على توجيه وثبات السيارة بصورة أكبر من الهواء، لدرجة أن سيارات السباقات لا تستخدم سواه.

انخفاض السعر

على الرغم من انخفاض أسعار تزويد الإطارات بالنيتروجين في الفترة الأخيرة، إلى أنه يظل سعره أكبر من الهواء، بل أنه في حال امتلاك السائق لجهاز نفخ الإطارات، فإن سعر الهواء يعد مجاني حينها.

استخدام الوقود

يساعد تعبئة الإطارات بالنيتروجين في تحسين كفاءة استهلاك الوقود نظراً لتقليل مقاومة الإطارات للهواء والاحتكاك مع الطريق، وذلك لمحافظته على ضغط الإطارات لفترة أطول.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أيهما أفضل لإطارات السيارة: الهواء أم النيتروجين؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18899

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager