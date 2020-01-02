قالت صحيفة "تايمز"، يوم السبت، إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.
وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".
ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقرا لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان.
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التعليقات على الدوقة ميغان تبرم اتفاقا مع شركة "ديزني"
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