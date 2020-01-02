الدوقة ميغان تبرم اتفاقا مع شركة "ديزني"

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الدوقة ميغان تبرم اتفاقا مع شركة "ديزني"

قالت صحيفة "تايمز"، يوم السبت، إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".

ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقرا لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان.

وأورد المصدر أن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية، ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميا لقب دوقة ساسكس، وفق ما نقلت رويترز.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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