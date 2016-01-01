كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في مصر بعرض فيرنا 2020 بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .
فيرنا 2020 في مصر
وتلاحظ أن تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra 2019 وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي verna 2020 مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.
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التعليقات على فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر
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