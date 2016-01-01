

فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر

كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في مصر بعرض فيرنا 2020 بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .



فيرنا 2020 في مصر



وتلاحظ أن تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra 2019 وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي verna 2020 مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.

تأتي فيرنا 2020 بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABSوسيتم طرح verna 2020 بسعر يبدأ من 17 ألف دولار بما يعادل (289 ألف جنيه تقريبا).



