

أخطاء استخدام الهاتف الأكثر شيوعا أخطاء استخدام الهاتف الأكثر شيوعا

لا يدرك البعض حتى الآن المخاطر المتعددة للنوم إلى جوار الهاتف الإلكتروني، وكذلك استخدامه لساعات طويلة مع تلامسه مع الجلد، ما يكشف عن أخطاء استخدام الهاتف الإلكتروني الأكثر شيوعا، والتي نوضحها فيما يلي.



النوم إلى جوار الهاتف



بينما يعد الهاتف الإلكتروني مصدرا للمجال الكهرومغناطيسي، فإن احتمالية تعرض المخ للأذى من خلال الموجات التي تخرج من هذا الجهاز الذكي، تبدو كبيرة ومقلقة، ما ينصح معه بترك الهاتف في غرفة أخرى غير غرفة النوم أو إغلاقه تماما، أو حتى تركه على وضع الطيران.

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التعرض للضوء الأزرقتعمل الأضواء الصادرة من الهاتف الإلكتروني على تقليل إفرازات من يتعرض لها من هرمون الميلاتونين، وهو المسؤول عن ضبط ساعات النوم ليلا، وهو سبب آخر يجب أن يمنعنا من استخدام تلك الهواتف قبل النوم، إضافة إلى أن أضواء الهاتف الزرقاء تتسبب في صداع الرأس وأزمات تتعلق بالإبصار، لذا فاستخدام فلتر الأضواء الزرقاء يعتبر من الأمور الحتمية.الاستعمال أثناء ضعف الشبكةيتطلب ضعف الشبكة قيام الهاتف بمجهودات أكبر للحفاظ على وظيفته، بما يشمل ذلك من زيادة انبعاثات الهاتف، ومن ثم التأثير بالسلب على المستخدم، لذا ينصح بإبعاد الهاتف عنك في أوقات ضعف الشبكة، والاستعانة بالهاتف المنزلي في هذا الوقت أو أي بديل آخر.التلامس مع الجلدهي واحدة من أخطاء استخدام الهاتف الأكثر انتشارا، والتي تتمثل في التحدث أو الاطلاع على الهاتف، أثناء ملامسة للجلد، حيث يحذر بعض الباحثين من خلال دراسات تحتاج إلى مزيد من الدلائل، من زيادة فرص التعرض لأمراض خطيرة مثل السرطان، في حال تلامس الهاتف مع الجلد باستمرار أو حتى قربه منه، لذا ينصح دوما بالتحدث على الهاتف باستخدام السماعات، مع تركه بداخل حقيبة عند الانتهاء من استعماله.النظر للشاشة بوضعية عنق مائلةتسببت تلك الوضعية الشهيرة التي يلجأ إليها الكثيرون عند مطالعة الهاتف الإلكتروني، في ظهور حالة مرضية تدعى رقبة الهاتف، حيث تؤدي تلك الوضعية غير المريحة في وضع حمل زائد على الفقرات العنقية، لذا فالنظر للهاتف برأس وعنق مستقيمة هو أمر ضروري وإلا تعرضت للأذى مع كثرة الاستخدام.