العثور على أكبر سمكة سنا في العالم

عثر باحثون أميركيون على سمكة "هامور" ضخمة، يبلغ وزنها أكثر من 150 كيلوغراما، قبالة ساحل فلوريدا، وفقما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".
وقال المصدر إن الباحثين في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، عثروا على سمكة الهامور يوم 29 ديسمبر الماضي، في إحدى السواحل جنوب غربي الولاية الأميركية.
ويعتقد الباحثون، أن سمكة الهامور الضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عاما، مما يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها من قبل المعهد.
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