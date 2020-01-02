

لإنقاذ الحيوانات البرية من الموت.. طائرات «الجزر والبطاطا» الحل السريع لإنقاذ الحيوانات البرية من الموت.. طائرات «الجزر والبطاطا» الحل السريع

تعاني الغابات الاسترالية من كثرة الحرائق التي أودت بحياة كثير من الحيوانات البرية بسبب الاختناق أو الحرق أو الموت جوعا بسبب عدم إيجادهم أي مصدر للغذاء.



لجأت السلطات الأسترالية إلى طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت بها السبل، حيث بدأت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، بإلقاء آلاف الكيلوجرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي تواجه العديد من الأخطار الطبيعية.



وحسب ما جاء بسكاي نيوز، فقد تم إسقاط أكثر من 2200 كيلوجرام أي ما يعادل 2.2 طن من الخضراوات الطازجة.

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وقال وزير البيئة في نيو ساوث ويلز مات كين، إنه بينما تمكنت الحيوانات من الفرار من الحرائق، فإنها تركت دون مصدر للغذاء.وأضاف: "عادة ما تنجو صغار الكانغرو من الحريق، لكنها تترك في مواجهة خطر نقص الطعام، فضلا عن معاناتها من الجفاف المستمر، مما يجعل بقاءها على قيد الحياة تحديها عسيرا".تجدر الإشارة إلى أنه يستعر حاليا أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا، بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة.وبلغ عدد القتلى في موسم الحرائق، الذي بدأ في سبتمبر، 23 شخصا، بينهم 12 بحرائق الأسبوع الماضي فحسب، بالإضافة إلى مئات الملايين من الحيوانات.