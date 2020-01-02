تعاني الغابات الاسترالية من كثرة الحرائق التي أودت بحياة كثير من الحيوانات البرية بسبب الاختناق أو الحرق أو الموت جوعا بسبب عدم إيجادهم أي مصدر للغذاء.
لجأت السلطات الأسترالية إلى طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت بها السبل، حيث بدأت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، بإلقاء آلاف الكيلوجرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي تواجه العديد من الأخطار الطبيعية.
وحسب ما جاء بسكاي نيوز، فقد تم إسقاط أكثر من 2200 كيلوجرام أي ما يعادل 2.2 طن من الخضراوات الطازجة.
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التعليقات على لإنقاذ الحيوانات البرية من الموت.. طائرات «الجزر والبطاطا» الحل السريع
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