

مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات

تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة الأسبوع الجاري استعدادا لبدء موسم تلقي الإقرارات الضريبية، الذي بدأ مطلع شهر يناير الجاري، ويستمر حتى نهايات شهر أبريل المقبل.



وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات عن الأفراد الطبيعية حتى 31 مارس، والأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل، وتطالب مصلحة الضرائب الممولين بسرعة التسجيل على موقع الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية منعًا لحدوث ضغط على الشبكة.

