مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات

صورة الخبر: مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات
مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات

تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة الأسبوع الجاري استعدادا لبدء موسم تلقي الإقرارات الضريبية، الذي بدأ مطلع شهر يناير الجاري، ويستمر حتى نهايات شهر أبريل المقبل.

وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات عن الأفراد الطبيعية حتى 31 مارس، والأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل، وتطالب مصلحة الضرائب الممولين بسرعة التسجيل على موقع الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية منعًا لحدوث ضغط على الشبكة.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصلحة الضرائب تستعد لموسم الإقرارات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34562

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager