الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

واصل سعر الدولار التراجع أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بعض البنوك العاملة في مصر.
سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.90 جنيها للشراء و16.00 جنيها للبيع، بعد أن كان سعره 15.95 جنيها للشراء، و16.05 جنيها للبيع.
في حين تراجع بمقدار 5 قروش أيضا 15.96 جنيها للشراء، و16.06 جنيها للبيع بعد أن كان سعره أمس 16.01 للشراء، و16.11 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.
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