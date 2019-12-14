

سعر الذهب اليوم الأحد سعر الذهب اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الاحد 12-1-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 691 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الاحد ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الاحد 12 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 691 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 790 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الاحد ، عيار 18، حوالى 598 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 461 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24560 جنيها للأوقية.الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5528 جنيها.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.