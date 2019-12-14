

غرفة الصناعات الغذائية: 1000 جنيه زيادة فى طن السكر غرفة الصناعات الغذائية: 1000 جنيه زيادة فى طن السكر

أعلن المهندس حسن الفندي، نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، وعضو مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، عن وجود ارتفاع في أسعار السكر عالميًا؛ نتيجة انتهاء موسم الحصاد لديهم، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع سوف يؤثر على سعر السكر محليًا.



وأوضح "الفندي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر طن السكر ارتفع إلى 1000 جنيه، ولم يؤثر هذا الارتفاع على الأسعار للمستهلك، حيث يتراوح سعر كيلو السكر الأبيض ما بين 8.5 جنيهات و9 جنيهات.



وأشار نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية إلى أن الاستهلاك السنوي من السكر يصل إلى 3 ملايين طن، بينما الإنتاج المحلي يصل إلى 2 مليون طن، لافتًا إلى أنه يتم استيراد العجز لسد الفجوة، وهو مليون طن سنويا، ويتم استيراد السكر على هيئة سكر خام يتم تكريره في المصانع.

