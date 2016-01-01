اخسر 10 كيلو في شهر.. مشروب سحري على الريق لأسرع دايت

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مشروب خسارة الوزن


يسعى الكثيرون لخسارة الوزن بكل الطرق، لكن البعض لا يستطيع المداومة على أنظمة الريجيم المختلفة، أو ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحصول على نتيجة فعالة في فقدان الوزن.

هناك بعض المشروبات الطبيعية البسيطة يمكن أن تساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ في فترة قصيرة في حال الاستمرار على تناولها بشكل منتظم، ومنها مشروب الليمون و العسل والقرفة، فهو لمنحك نتيجة مبهرة خلال شهر واحد ويفقدك حوالي 10 كيلو في 30 يوم إذا تم اتباعه بشكل يومي على الريق، كما نصح به موقع healthline.

مكونات مشروب الدايت:
عصير ليمونة
ملعقة عسل أبيض
ملعقة قرفة
ملعقة نخالة الشوفان
كوب ماء دافئ

طريقة التحضير :
في كوب الماء الدافئ ضيفي عصير الليمونة مع العسل الأبيض والقرفة والشوفان وقلبي الخليط جيدًا حتى تمتزج كل المكونات معًا، ويتم تناوله يوميًا لمدة شهر على الريق، ومرة أخرى قبل النوم.

فوائد المشروب:
يعمل على سد الشهية وتقليل الإحساس بالجوع.
يساعد في تحسين عملية الهضم.
يعالج الإمساك.
يساعد في تليين المعدة.
يخلصك من آلام القولون والغازات.

المصدر: موقع healthline

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