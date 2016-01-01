اخسر 10 كيلو في شهر.. مشروب سحري على الريق لأسرع دايت

يسعى الكثيرون لخسارة الوزن بكل الطرق، لكن البعض لا يستطيع المداومة على أنظمة الريجيم المختلفة، أو ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحصول على نتيجة فعالة في فقدان الوزن.
هناك بعض المشروبات الطبيعية البسيطة يمكن أن تساعد في خسارة الوزن بشكل ملحوظ في فترة قصيرة في حال الاستمرار على تناولها بشكل منتظم، ومنها مشروب الليمون و العسل والقرفة، فهو لمنحك نتيجة مبهرة خلال شهر واحد ويفقدك حوالي 10 كيلو في 30 يوم إذا تم اتباعه بشكل يومي على الريق، كما نصح به موقع healthline.
مكونات مشروب الدايت:
عصير ليمونة
ملعقة عسل أبيض
ملعقة قرفة
ملعقة نخالة الشوفان
كوب ماء دافئ
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