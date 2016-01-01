للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

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إضافات تجعل القهوة صحية


لا يخلو صباح كل يوم من كوب من القهوة لاستعادة النشاط والتركيز لبدء يوم عمل طويل، والبعض يحتاج إلى تناول المزيد من القهوة في منتصف اليوم ومرة أخرى مساءً، لكن عادة ما ينصح الأطباء بالاكتفاء بكوبين فقط من القهوة وعدم الإفراط في تناولها حتى لا تصبح آثارها سيئة على صحة القلب والجهاز الهضمي.

يمكنك أن تجعل كوب القهوة صحي ومفيد لكل أجهزة الجسم من خلال بعض الإضافات البسيطة على فنجان القهوة، وذلك بحسب نصائح موقع healthline المعني بالصحة، ومنها:

1- رشة قرفة
يمكنك إضافة رشة قرفة على كوب القهوة، فهي تقدم جرعة قوية من مضادات الأكسدة، فقد استخدمت القرفة كعلاج لآلاف السنين، فقط قم بإضافة نصف ملعقة من القرفة إلى البن وقلبه جيدًا ثم ضعها على النار.

2- الجنزبيل
وهو مصدر للمواد المضادة للأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، كما أن الجنزبيل يقلل آلام العضلات بشكل فعال، ويحسن الهضم، فيمكنك إضافة الجنزبيل للقهوة كل يوم.

3- الكاكاو
وهو مضاد للالتهابات ويخفض ضغط الدم، ويزيد الكولسترول الجيد، ويخفض الكوليسترول الضار، فيمكنك إضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو أو الشيكولاتة الخام إلى القهوة.

المصدر: موقع healthline

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