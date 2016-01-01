يضر بالصحة.. احذر تناول عصير الليمون على الريق



أضرار عصير الليمون أضرار عصير الليمون



يتناول العديد من الأشخاص الليمون على الريق سواء إذا كان عصيرا، أو كوبا من الماء مضافًا إليه القليل من الليمون، مما يساعدهم على إنقاص الوزن، ولكن البعض منهم لا يعلم الآثار الجانبية له.



ووفقًا لموقع "health line"، إليكم أهم الآثار الجانبية الناتجة عن شرب الليمون على الريق، وهي:



- يحتوي الليمون على حمض الستريك، مما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

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- يمكن أن يسبب حمض الستريك المتواجد فى الليمون إلى حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.- يمكن أن يتسبب فيتامين C المتواجد فى عصير الليمون في ضرر للبول، وهو ما يزيد من كمية البول التي تقوم بإنتاجها.- القرحة الفموية: حيث إن الليمون يمكن أن يسبب شعورًا بالوخز والألم في الفم.أقرأ أيضاًبـ الأسود اللامع.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة مبهرة على إنستجرامبشرى للأزواج.. نسبة الحمل تزيد فى العام الثانى إلى 90% .. فيديو- يمكن أن يسبب شرب الليمون على الحامل ضررا في حالة تم الإسراف في تناوله، وكذلك قد تسبب الحموضة العالية له الإزعاج للحامل، خاصةً في الشهور الأخيرة من الحمل.