أكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، أن الانتحار عدوى، محذرًا من الحديث عنها بشكل متكرر سواء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح الدكتور إبراهيم مجدي خلال استضافته في صدى البلد، أن الحديث بشكل متكرر عن الانتحار يجعل الكثير يفكرون في هذا الأمر، مما يزيد من حالات الانتحار، مشددًا على ضرورة وقف تناول هذه الأحداث وخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي التي تتسبب في نشر حوادث الانتحار بشكل مبالغ فيه.
وطالب استشاري الطب النفسي، من النائب العام بمنع النشر في جرائم الانتحار، ومنع وسائل الإعلام من مناقشة مثل هذه الأفكار حتى نحد من انتشارها.
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التعليقات على ما الذي يدفع الشخص للانتحار؟.. استشاري نفسي يجيب.. فيديو
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