تتمني العديد من السيدات احتراف عمل شاورما الفراخ على الفحم مثل الجاهزة فى المطاعم والفنادق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد شاورما الفراخ بطعم الفحم بالمنزل وبمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف توتا مراد مقادير عمل ، شاورما الفراخ بطعم الفحم، وهي كالتالي، نصف كيلو صدور فراخ، ربع كوب خل، عصير ليمون، علبة زبادي، ملح، فلفل، بصل بودر، ثوم بودر، سماق فحم، وزيت، وبيض الثلج، باكت توست أبيض محمص ،يمكن إضافة القرفة أو البابريكا، حسب الاحتياج ولكن بما لا يغير طعم الفراخ.
وأوضحت توتا أنه يجب تقطيع الفراخ إلى قطع متوسطة لتساعد في عملية الطهي، لافتة إلى أن الملح لا يوضع إلا قبل الطهي مباشرة حتى لا يؤثر على وقت الطهي.
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التعليقات على أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم بالمنزل
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