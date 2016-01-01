أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم بالمنزل



شاورما الفراخ على الفحم شاورما الفراخ على الفحم



تتمني العديد من السيدات احتراف عمل شاورما الفراخ على الفحم مثل الجاهزة فى المطاعم والفنادق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد شاورما الفراخ بطعم الفحم بالمنزل وبمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف توتا مراد مقادير عمل ، شاورما الفراخ بطعم الفحم، وهي كالتالي، نصف كيلو صدور فراخ، ربع كوب خل، عصير ليمون، علبة زبادي، ملح، فلفل، بصل بودر، ثوم بودر، سماق فحم، وزيت، وبيض الثلج، باكت توست أبيض محمص ،يمكن إضافة القرفة أو البابريكا، حسب الاحتياج ولكن بما لا يغير طعم الفراخ.



وأوضحت توتا أنه يجب تقطيع الفراخ إلى قطع متوسطة لتساعد في عملية الطهي، لافتة إلى أن الملح لا يوضع إلا قبل الطهي مباشرة حتى لا يؤثر على وقت الطهي.

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وأردفت توتا أن درجة الحرارة أثناء الطهي يجب ألا تقل عن 240 درجة، كما يمكن وضع معلقة سمنة فوق الفراخ قبل الطهي ،وأدخال الفراخ فى الفرن مع فتح الشواية والفرن معا ،على درجة حرارة 240 ،والحرص على تقليب الفراخ ، وعند التسوية يوضع معلقة من السمن البلدي فى ورقة فويل كافنجان الصغير ونضع بها قطعة من الفحم الساخن ، ووضع الغطاء عليها جيدا ،ونتركها مغطاة لمدة 10 دقائق إلى أن تشرب الفراخ رائحة الفحم جيدا .