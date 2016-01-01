يعاني بعض الأشخاص من رائحة الأحذية الكريهة، وهو ما يدفع البعض للتخلص من تلك الأحذية رغم أنها تكون في حالة جيدة لا تستدعي التخلص منها، لكن كل ما في الأمر هو وجود رائحة كريهة بها، ولحسن الحظ نشر موقع "bright side" طرق بسيطة للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة، وتشمل:
- معقّم اليدين
إذا كُنت تحتاج إلى حل سريع وبسيط لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية٬ ما عليك إلا استخدام قطعة من القُطن أو منديل وإضافة مُعقِّم اليدين إليها٬ ثمّ مسح الحِذاء من الدّاخل ومسح القدم أيضًا؛ تساعد هذه الطريقة في القضاء على الروائح التي تُسببها البكتيريا المُتكاثرة في الحذاء أو على القدم لفترات قصير.
- قشور الحِمضيات
إن استخدام قشور الحمضيات كالبُرتُقال واللّيمون وغيرها من أنواع الحمضّيات تزيل الروائح الكريهة للأحذية٬ وهي مواد طبيعيّة٬ ولهذا قد تحتاج إلى قشور الحِمضيات إذا كنت تعاني من رائحة الحذاء الذي ترتديه٬ ويكونُ استخدامُها بوضع القشور في الحذاء من المساء إلى الصباح.
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التعليقات على وداعا لـ رائحة الأحذية الكريهة.. 5 طرق فعالة لإزالتها في دقائق
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