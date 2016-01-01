لـ محبى الحار.. طريقة عمل مخلل الهالبينو

يفضل العديد من الأشخاص تناول المخللات وخاصة المميزة في طعمها مثل الأطعمة التي بها مذاق الحلو والحادق في نفس الوقت، جربي طريقة عمل مخلل الهالبينو في المنزل في 10 دقائق فقط.
المقادير:-
3/4 كوب كبير ماء
3/4 كوب كبير خل أبيض
3 ملاعق كبيرة سكر أبيض
1 ملعقة كبيرة ملح
1 فص ثوم كبير مهروس
1/2 ملعقة صغيرة أوريجانو
10 قرون فلفل هالبينو حار، مقطع حلقات
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