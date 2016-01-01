لـ محبى الحار.. طريقة عمل مخلل الهالبينو



مخلل الهالبينو مخلل الهالبينو



يفضل العديد من الأشخاص تناول المخللات وخاصة المميزة في طعمها مثل الأطعمة التي بها مذاق الحلو والحادق في نفس الوقت، جربي طريقة عمل مخلل الهالبينو في المنزل في 10 دقائق فقط.



المقادير:-



3/4 كوب كبير ماء

3/4 كوب كبير خل أبيض

3 ملاعق كبيرة سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة ملح

1 فص ثوم كبير مهروس

1/2 ملعقة صغيرة أوريجانو

10 قرون فلفل هالبينو حار، مقطع حلقات

قد يعجبك أيضا...

خطوات التحضير:-- في إناء متوسط الحجم على نار عالية نضع الماء و الخل و السكر و الملح و الثوم والأوريجانو.- يترك مزيج الماء على النار حتى يغلي ثم يوضع الفلفل الهالبينو الحار و يقلب.- يرفع الإناء من على النار ثم يترك لمدة 10 دقائق حتى يبرد.- توضع حلقات الهالبينو في برطمان محكم الغلق ثم يوضع عليه مزيج الماء و الخل ثم يوضع في الثلاجة.