على عكس الشائع.. فوائد صحية مذهلة لشرب الماء المثلج في الشتاء



شرب الماء المثلج في الشتاء شرب الماء المثلج في الشتاء

أوصى الدكتور حسام فوزي استشاري القلب والأوعية الدموية، بتناول الماء المثلج في الشتاء، لما له من فوائد لـ صحة القلب، على عكس ما يشاع عن ضرورة الابتعاد عن الماء المثلج في الشتاء والاكتفاء بالسوائل الدافئة.



وأكد الدكتور حسام فوزي في تصريحات لـ صدى البلد، أن الماء المثلج له فوائد صحية للجسم وخاصة القلب في الشتاء والأجواء الباردة، وخاصة الماء المثلج المضاف له شرائح الليمون.



وأوضح استشاري القلب أن شرب الماء المثلج يجعل المعدة ترسل إشارات إلى المخ لتحذيره وتعريفه بحالة الطقس مما يعمل على زيادة معدل حرق الدهون لزيادة الطاقة وبالتالي يقلل الوزن.

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كما يساعد تناول الماء المثلج في الشتاء على إرسال إشارات إلى الأوعية الدموية الداخلية مثل شرايين القلب والمعدة والكلى والكبد لتزيد من الدم إلى هذه المناطق لمواجهة البرد الشديد وإنتاج الطاقة وذلك عكس ما هو معروف وسائد أن شرب الماء الدافئ يزيد من حرق الدهون ويقلل الوزن.