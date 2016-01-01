

باحثون يستخدمون الموجات فوق الصوتية لتدمير الخلايا السرطانية بشكل إنتقائي باحثون يستخدمون الموجات فوق الصوتية لتدمير الخلايا السرطانية بشكل إنتقائي

في حالة إذا كنت لا تعلم، فإنه يتم إستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية لتدمير الأورام. هذا شيء تم القيام به منذ فترة وهو بديل للجراحة الغازية. ومع ذلك، فإن مشكلة الموجات فوق الصوتية هي أنها تدمر كل من الخلايا السرطانية والصحية في نفس الوقت، وهذا ما يُعتبر غير مثالي.



ومع ذلك، بفضل الباحثين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومعهد مدينة هوب بيكمان للأبحاث، فقد توصلوا إلى طريقة جديدة لإستخدام تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية التي يمكن أن تستهدف الخلايا السرطانية بشكل انتقائي. يتم ذلك عن طريق إيقاف تشغيل تردد الموجات فوق الصوتية وإنشاء الموجات فوق الصوتية منخفضة الكثافة التي يمكن أن تجد وتدمر الأورام.



تم تطوير هذه النظرية لأول مرة في مختبر في Caltech، حيث اقترح أن بعض الخلايا تكون عرضة للموجات فوق الصوتية بترددات معينة. تم تشبيه هذا بالطريقة التي يمكن بها للمطرب المدرب تحطيم الكأس الزجاجي من خلال الغناء في ملعب محدد.

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وبخصوص هذا الموضوع، صرح المؤلف الرئيسي لهذا البحث، السيد David Mittelstein بالقول : ” يوضح هذا المشروع أنه يمكن إستخدام الموجات فوق الصوتية لإستهداف الخلايا السرطانية بناءً على خواصها الميكانيكية. هذا دليل مثير على مفهوم جديد لنوع من علاج السرطان لا يتطلب من السرطان أن يكون له علامات جزيئية فريدة أو أن يتم تحديد موقعه بشكل منفصل عن الخلايا السليمة “.