رغم انتقاله لـ الأهلي.. انخفاض قيمة كهربا التسويقية بنسبة 25%

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صورة الخبر: كهربا
كهربا


شهد الدوري المصري مؤخرًا انخفاضا واضحا في القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب، بعدما وصلت القيمة التسويقية لـ "الايجيبشن ليج" إلي 148.38 مليون يورو.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بالتساوي مع حسام عاشور قائد الأهلي هما الثنائي الأكثر انخفاضا في قيمتهما المالية، بنسبة وصلت إلى -40%.

وأثار إنتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلي صفوف الأهلي ضجة كبيرة في الوسط الرياضي في مصر، بعد المشاكل التي جمعت بينه وبين ناديه السابق الزمالك.

ورغم توقيع "كهربا" لـ الأهلي -الأعلي قيمة تسويقية في مصر- إلا أن لاعب نادي ديسبورتيفو أفيش السابق انخفضت قيمته المالية بشكل كبير منذ توقيعه للمارد الأحمر.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن محمود كهربا لاعب الأهلي انخفضت قيمته التسويقية بنسبة -25,0 %، لتبلغ مليون ونصف المليون يورو.

وانتقد عدد من محللي الكرة في مصر الأسعار المبالغ فيها لأسعار اللاعبين، حيث يرى البعض أن أكثرهم لا يستحق هذه الأرقام وهو سبب في إحداث فجوة بين الأندية في القيمة المالية.

المصدر: elbalad

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