شهد الدوري المصري مؤخرًا انخفاضا واضحا في القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب، بعدما وصلت القيمة التسويقية لـ "الايجيبشن ليج" إلي 148.38 مليون يورو.
ويعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بالتساوي مع حسام عاشور قائد الأهلي هما الثنائي الأكثر انخفاضا في قيمتهما المالية، بنسبة وصلت إلى -40%.
وأثار إنتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلي صفوف الأهلي ضجة كبيرة في الوسط الرياضي في مصر، بعد المشاكل التي جمعت بينه وبين ناديه السابق الزمالك.
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التعليقات على رغم انتقاله لـ الأهلي.. انخفاض قيمة كهربا التسويقية بنسبة 25%
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