قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، إن فرص تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، صعبة للغاية، فى ظل تذبذب مستواه بالبطولة.
وأضاف مصطفي يونس، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدي البلد»، إنه معجب جدا بأداء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مشددا على ثقته في قدرة الأهلي على العبور للمرحلة المقبلة.
وتابع يونس: "معجب جدا بالسويسري، فايلر، إنه المدرب الذي يحب العمل في كرة القدم ويجعل كل لاعبيه جاهزين، أُثق في صعود الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصطفى يونس: تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا صعب.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق