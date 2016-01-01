قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن هناك نشوة داخل صفوف نادي الزمالك، بعد الفوز الثمين الذى تحقق على حساب زيسكو الزامبي، بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الزمالك استقر على فسخ عقد المهاجم المغربي خالد بوطيب مع الإعتماد على كاسونجو كابونجو.
وأوضح هانى حتحوت، إن إدارة الزمالك ترفض حاليا التفريط فى الحارس محمود جنش، على سبيل الإعارة، وتتمسك ببقائه تحسبا لأية ظروف.
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التعليقات على هاني حتحوت يكشف حقيقة رحيل جنش عن الزمالك.. فيديو
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