هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي، هانى حتحوت
الإعلامي، هانى حتحوت


قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن الأهلي على المستوى المحلي، يختلف كثيرا عن أدائه الأفريقي، مؤكدا أن الأهلي يتفوق على باقى منافسيه بالدوري، بما فيهم الزمالك.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، المذاع على قناة «صدي البلد»، أن الأهلي محليا يختلف كثيرا عما يقدمه قاريا، لعدة أسباب، أهمها غياب الحضور الجماهيري، خلال المنافسات المحلية، وهو مايجعل لاعبيه غير معتادين على اللعب تحت الضغط الجماهيري.

وأوضح أيضا أن الأهلي يعاني من الإرهاق الشديد، لتوالى المباريات وكثرة السفر والترحال، وهو ماينعكس على الأداء، ويتسبب فى كثرة الإصابات داخل الفريق.

المصدر: elbalad

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